Serie A, Crotone-Inter: Conte con Sensi, Darmian sulla sinistra. Le formazioni ufficiali

Manca sempre meno a Crotone-Inter.

Inter ad un soffio dal titolo, che potrebbe arrivare già in questo week-end. Se i nerazzurri dovessero vincere a Crotone e l’Atalanta domani non dovesse battere il Sassuolo, i meneghini agguanterebbero aritmeticamente lo scudetto. Per l’importante sfida di questo pomeriggio, Conte si affida a Sensi, preferito ad Eriksen. In fascia Darmian dal 1′. Cosmi conferma il tandem d’attacco Simy-Ounas.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Molina, Messias, Cigarini, Benali, Reca; Ounas, Simy. All. Cosmi

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte