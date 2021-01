Fiorentina-Crotone, Stroppa: “Per salvarci ci vorrà un’impresa, abbiamo dei limiti. Mercato? Mi aspetto qualcosa”

Dopo la sconfitta per 2-1 nel match del “Franchi”, contro la Fiorentina, il tecnico del Crotone, Giovanni Stroppa ha commentato così un girone d’andata che, probabilmente, si aspettava di condurre in maniera diversa e che dopo la sconfitta contro la squadra viola costringe la squadra calabrese a rimanere all’ ultimo posto in classifica.

Per salvarci ci vorrà una vera e propria impresa, da qualche tempo qualche collega parla di miracoli. Probabilmente ci sono stati dei nostri demeriti, ma c’è anche del rammarico per quelle occasioni in cui potevamo portare a casa la posta piena e non abbiamo raccolto nulla

Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, commenta così ai microfoni di “DAZN” il match perso oggi contro la Fiorentina – “Nel primo tempo abbiamo fatto poco, anche se bisogna fare i complimenti a Bonaventura perché ha fatto un gran gol. Sicuramente noi dovevamo avere più voglia nella prima parte di gara. Abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, ma non è bastato a ottenere dei punti”.

I SINGOLI – “Dalla settimana scorsa Simy ha cominciato a fare gol anche a palla in movimento e ad aiutare la squadra. Messias sta facendo cose straordinarie, spero che continui a crescere egoisticamente per noi e che possa fare qualche gol in più. Già oggi aver visto Benali in campo è stato importante per dare personalità alla squadra”.

CALCIOMERCATO – “Sicuramente dal mercato mi aspetto qualcosa. Si può fare tanto con poco, credo che con dei rinforzi qualcosa in più possiamo farlo. Se serve qualcosa in difesa? Io mi soffermerei sulla fase difensiva più che sugli uomini. Sicuramente in avanti servono caratteristiche diverse rispetto agli uomini che abbiamo, poi vediamo: se ci saranno delle occasioni per rinforzare la squadra ben vengano, qualche ragazzo dal mercato ci potrebbe sicuramente far crescere”.

MANCATO APPROCCIO NEL PRIMO TEMPO – “Oggi a parte le situazioni dei gol non stavamo subendo tantissimo. Ci è mancata forse personalità e qualità nella prima pressione sulla Fiorentina, non siamo stati bravi ad accompagnare l’azione. L’abbiamo fatto meglio nel secondo tempo quando la squadra forse ha pensato di non avere più niente da perdere”.

COSA MANCA A QUESTA SQUADRA – “Sicuramente dobbiamo crescere davanti, Benali ci è mancato come il pane perché è un trascinatore, un esempio e ci può dare qualcosa in più. Abbiamo bisogno di fare qualcosa in più, abbiamo mostrato cose buone ma anche dei limiti. Siamo ultimi in classifica e sicuramente dei limiti li abbiamo”.