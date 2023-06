Crotone, Vrenna: “Serie C un inferno! Sfoltiremo la rosa e punteremo sui giovani”

"È stato un momento di grande riflessione, dovuta soprattutto alla delusione che abbiamo avuto quest’anno nonostante la squadra abbia fatto 80 punti , il primo deluso di questa stagione sono io". Così Gianni Vrenna , intervenuto questa mattina in conferenza stampa. Fra i temi trattati dal presidente del Crotone anche il mancato salto di categoria, oltre alle strategie in sede di calciomercato in vista della sessione estiva.

IL PROGETTO - "Sono qui per ripartire, in tanti parlano di ridimensionamento, ma noi ripartiamo dal modo in cui volevamo fare calcio prima, il calcio che il Crotone ha sempre fatto, puntando sui giovani perché non è detto che non si possa vincere coi giovani. Quest'anno abbiamo sotto contratto circa 34 calciatori. Non sarà un ridimensionamento, ma dobbiamo guardare il budget se vogliamo continuare a fare calcio senza far saltare il banco. Dovremo sfoltire, ma terremo chi vorrà proseguire nel nostro progetto".