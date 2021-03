Crotone, Serse Cosmi: “Voglio vedere una squadra feroce. Il Torino ha una rosa importante”

Il Crotone ha vissuto una prima parte di stagione travagliata, con poche soddisfazioni e tanti problemi.

VIDEO Atalanta-Crotone, manita bergamasca: rivedi i gol da cineteca di Ilicic e Miranchuk

La squadra inizialmente affidata a Giovanni Stroppa non ha ottenuto i risultati sperati e occupa l’ultimo posto in classifica. Per invertire la rotta e raggiungere una salvezza che al momento appare proibitiva la squadra calabrese si è affidata a Serse Cosmi. L’ex allenatore tra le altre di Trapani e Palermo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’importantissimo match contro il Torino.

Serse Cosmi sottolinea come i granata abbiano una rosa molto completa e competitiva: “Affrontiamo un Torino dal valore indiscutibile. Hanno passato dieci giorni che non sono normali, ma hanno una rosa importante e Nicola è difficile da affrontare: quello che ha fatto qui salvando la squadra ci deve servire da insegnamento. Mette benissimo in campo le sue squadre, con grande carattere e non penso che verranno qui per difendersi”.

Il neo tecnico dei calabresi vuole provare subito a dare la svolta trovando un risultato positivo: “Vorrei invertire la rotta subito, questa squadra ha dei valori tecnici che non dovrebbero vedere questa classifica. Per restare in Serie A serve ferocia: ce l’ha l’Inter che è in testa, figuriamoci l’importanza per chi sta in fondo alla classifica. A Bergamo ho visto cose buone, ma venivamo da una sola seduta di allenamento insieme. Ora non bisogna piangersi addosso e dobbiamo giocare da uomini, non solo da calciatori: per molti sarà la gara verità. Messias? È straordinario, ma deve partire più dietro per le qualità che ha. Così può essere devastante”.