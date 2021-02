Crotone-Sassuolo, Ounas: “Crediamo nella salvezza, ecco il perché. Posizione in campo e futuro? Rispondo così”

Crotone–Sassuolo, 1-2, le parole dell’attaccante francese Adam Ounas

Dopo la sconfitta interna contro il Sassuolo, le parole dell’attaccante del Crotone, Adam Ounas, autore della rete del momentaneo pareggio nel match dell’“Ezio Scida”. Il gol del ventiquattrenne francese non è bastato ai “Pitagorici”, a scongiurare l’ennesimo risultato negativo lasciando la compagine calabrese ultima in classifica. Ai microfoni di “Sky Sport”, Ounas commenta la prestazione della sua squadra.

“Abbiamo iniziato bene. Loro hanno segnato e noi abbiamo risposto subito. Peccato per il risultato. Dobbiamo lavorare di più per andare avanti e salvarci. Ci crediamo, la classifica è molto stretta. Cerchiamo di fare più punti possibili e poi vediamo. Mi piace questa posizione in campo. Darò comunque il massimo in ogni caso. Il Sassuolo è una bella squadra, ma dobbiamo fare di più. Sono qui per aiutare la squadra. Spero di continuare così. Futuro? Non lo so, penso solo al Crotone”.