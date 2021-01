Crotone-Roma, Stroppa: “Serve una certa mentalità, ecco come ottenerla. Occasioni? C’è un problema davanti”

Giovanni Stroppa ai microfoni di Sky Sport.

Il tecnico del Crotone ha parlato al termine della sfida di Serie A contro la Roma, terminata con il netto punteggio di 1-3 in favore della compagine capitolina. Pochissime le occasioni create e altrettante quelle sprecate dalla squadra calabrese, argomento centrale dell’analisi di Stroppa. Ecco le sue parole:“Negli episodi non siamo stati così bravi. Noi poco bravi nel primo tempo, specie a livello caratteriale e ciò è stato trasmesso alla squadra. La Roma in tre occasioni ha fatto tre gol, abbiamo rischiato la debacle ma la squadra ha risposto bene, con equilibrio, giocando in modo più pratico e semplice. Abbiamo avuto le occasioni, accorciato il risultato. Peccato per quelle 3-4 occasioni che ci potevano portare al 2-3 e da lì a un finale arrembante”.

L’allenatore dei calabresi ha infine concluso con una parentesi rispetto al calciomercato e alla mentalità che chiede alla sua squadra: “Bisogna lavorare molto meglio, meritiamo di più ma è necessario migliorare la qualità. E quando parlo di qualità intendo l’atteggiamento. Intervenire sul mercato? Abbiamo la volontà di migliorare la squadra”.

