Crotone, patron Vrenna: “Cordaz all’Inter scelta dolorosa. Tornerà in futuro”

Il Crotone è stata una delle tre squadre retrocesse in Serie B. Una stagione complicata quella dei calabresi, che nonostante le tante reti segnate da...

Una stagione complicata quella dei calabresi, che nonostante le tante reti segnate da Messias , Simy e Ounas , non sono riusciti a centrare la salvezza. La squadra di Serse Cosmi ha pagato una fase difensiva troppo distratta che ha fatto si che i calabresi fossero la peggiore difesa del campionato. Uno dei giocatori che più si è distinto è stato senz'altro la bandiera Alex Cordaz , portiere esperto che ha sempre dato tutto per questa maglia.

Il portiere classe '83 ha ricevuto un'offerta allettante da parte dell'Inter come terzo portiere, e dopo alcuni giorni di riflessione ha deciso di accettare la corte dei nerazzurri. Il presidente del CrotoneGianni Vrenna ha commentato la scelta fatta dal proprio giocatore nel corso di un'intervista a Tuttosport, sottolineando come il ragazzo tornerà in veste di dirigente al termine della carriera: "Sono stato molto combattuto quando ho dovuto prendere questa decisione ma alla fine ha prevalso l'amore per il giocatore vista l'opportunità che gli era arrivata. Insieme abbiamo deciso di separarci solo momentaneamente. Lui rappresenta l'attaccamento alla nostra maglia, è come se se la fosse cucita addosso.