Crotone, Modesto ai saluti dopo la retrocessione: l’ex Palermo Boscaglia in pole

In seguito alla retrocessione fallimentare del Crotone in Serie C, la società calabrese valuta nuovi profili per la panchina: Lerda e Boscaglia in pole

Storica doppia retrocessione consecutiva per il Crotone che nel giro di due stagioni passa dalla Serie A, a ritrovarsi a riprogrammare il futuro dalla Serie C, in seguito all'inaspettato diciannovesimo posto in Serie B nella stagione corrente. La società, infatti, sarebbe decisa a dare inizio ad una rivoluzione, per riportare nelle categorie alte il club. Un addio già dichiarato quello di Francesco Modesto, che saluta la società rossoblù dopo un annata disastrosa perdendo anche il campionato cadetto. In tal senso, un'idea che stuzzicherebbe la dirigenza per sostituire il mister calabrese, è rappresentata dall'ex tecnico del Palermo Roberto Boscaglia: esonerato nel febbraio 2021 dal club rosanero e attualmente in cerca di una nuova panchina. L'allenatore di origini siciliane, sulla panchina del club del patron Mirri, totalizzò in 26 presenze soli 33 punti, venendo sollevato dall'incarico soli 6 mesi dopo la firma del contratto, risultando una scelta negativa. Il Crotone sembra pronto a risalire la sua scalata alle categorie più alte proprio con Boscaglia nel ruolo diguida tecnica, e chissà che sia il club del riscatto per l'ex Virtus Entella. Anche Franco Lerda in lizza a quanto riferisce ilcalciocalabrese.it