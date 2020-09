Crotone-Milan, Pioli: “Abbiamo un obiettivo, tutto su Colombo, Tonali e Rebic. Ibrahimovic? Ecco come sta”

“Sono molto soddisfatto di quanto abbiamo fatto finora, ma mai sottovalutare il Crotone”.

Parola di Stefano Pioli. Così l’allenatore della Milan ha esordito in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Crotone, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A. Tanti i temi trattati dal tecnico rossonero: dall’analisi del match in programma allo Stadio “Ezio Scida”, alle posizioni di Rebic e Kessié fino alle condizioni di salute di Zlatan Ibrahimovic, risultato positivo al Covid-19.

LA GARA – “Affrontiamo una squadra che sa giocare a calcio, guidata da un allenatore di alto livello e che dà identità alle sue squadre; e in settimana ha preso nuovi giocatori. Dobbiamo rispettare il Crotone: ci sarà da lottare e dobbiamo prepararci bene”.

TONALI E LEAO – “Sandro? Intelligente e maturo nonostante la sua età, ma non è arrivato da molto e i nostri meccanismi sono diversi da quelli del Brescia: dobbiamo dargli tempo. Leao? Sarà con noi, è importante per lui esserci. Vedremo se potrà anche giocare uno spezzone”.

REBIC E KESSIÉ –“Ante può fare tranquillamente la prima punta, è un attaccante. Ma per gli equilibri che abbiamo trovato, ci dà fisicità e qualità sulla sinistra. Ho parlato con Franck: se ci sarà bisogno, mi ha dato disponibilità a giocare come centrale di difesa. Colombo? Giovedì ha avuto il giusto approccio, era pronto. Se giocherà ancora? Cercherò di mettere in campo la migliore formazione possibile”.

CALHANOGLU E IBRAHIMOVIC – “Calha è reduce da gesti tecnici di altissimo livello, sia nel gol che negli assist. Zlatan? L’ho sentito sia dopo la partita che ieri, sta bene. Si sta allenando da casa ed è molto motivato, si sente anche con i suoi compagni. La sua assenza pesa, ma può essere anche un’opportunità per la nostra crescita. Se otterremo risultati senza di lui, quando tornerà saremo ancora più forti”.