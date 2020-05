Crotone, le certezze di Vrenna: “Ripartire solo in sicurezza, in caso contrario le regole parlano chiaro”

Gianni Vrenna sull’eventuale ripresa della Serie B.

Il presidente del Crotone si è espresso sulla possibile ripartenza della serie cadetta che al momento vede il Benevento al primo posto in classifica seguito proprio dalla compagine calabrese. Le dichiarazioni del patron rossoblu ai microfoni della redazione di gianlucadimarzio.com.

“È complicato attuare il protocollo in serie A, figuriamoci in serie B. La volontà è quella di ripartire onde evitare polemiche che ormai avvengono ogni giorno. Ovviamente solo se ci sono le condizioni di sicurezza. Ci sono criticità legate ai test e ai tamponi da fare. Tra i 32/35 calciatori del Crotone, gli addetti e lo staff tecnico parliamo di 50 tamponi ripetuti ogni 4 giorni. Sono decisioni che deve prendere la Federazione. Il regolamento dice che le prime due vanno in A. Taglio stipendi? Stiamo trattando coi giocatori e penso che da qui a breve arriveremo a un accordo”.