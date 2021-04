Crotone-Inter, Cosmi: “Roma? Il calcio italiano non è quello visto ieri. Tutto sul mio futuro”

Poco più di ventiquattro ore e sarà Crotone-Inter.

Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico del Crotone Serse Cosmi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro gli uomini di Antonio Conte, che potrebbe valere lo scudetto: dal momento della sua squadra, reduce dalla vittoria conquistata ai danni del Parma, al suo futuro. Ma non solo…

“La vittoria di Parma ha ridato un pizzico di serenità anche meritata. Le sconfitte subite avevano il sapore della beffa. L’incubo era quello di buttare via una partita come era successo in altre occasioni. L’incubo poteva essere quello. C’è solo di Carmine indisponibile. Difesa a 4? Non penso che se il Crotone avesse schierato la difesa a 4 ci saremmo salvati, io questo non lo penso. Se manca l’atteggiamento e la qualità, tutto diventa più complicato”, sono state le sue parole.

INTER E ROMA – “L’Inter è allenata benissimo. I miei vorrebbero essere i protagonisti di questa partita, e vivere una giornata di gloria personale, non è stata complicata questa settimana da preparare sotto l’aspetto psicologico. Ieri abbiamo visto la differenza tra calcio italiano ed europeo? No scusi, la interrompo. Ieri ha giocato una squadra italiana con un calcio diverso da quello italiano… Non è un’accusa, ma non si può identificare la nostra natura di calcio con quello che s’è visto ieri e anche contro l’Ajax”.

FUTURO – “Io non credo a niente nel calcio. Non credo a niente numericamente, per quello che riguarda il futuro non solo mio ma anche degli altri allenatori. Mi rifaccio a quanto ho sempre detto, cerco di dare il massimo insieme al mio staff per concludere un campionato difficile, che non solo la società ma anche la città e i tifosi hanno vissuto. Devo fare in modo che la squadra sia sul pezzo. Poi il mio futuro non lo so da cosa dipenderà, lo dico sinceramente…”, ha concluso.