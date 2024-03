Crotone-Giugliano 2-3, Baldini tuona: “Manca la fame! Fatto una figura di m…”

Le parole in conferenza stampa del tecnico ex Palermo: "Bisogna svegliarsi, se c'erano teste di c***o io prendevo la macchina e me ne andavo".

"Abbiamo fatto una figura di merda". Non usa mezzi termina Silvio Baldini , alla sua seconda sconfitta in due gare, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Giugliano , andata in scena sabato 2 marzo fra le mura amiche dello Stadio "Ezio Scida". Nonostante il doppio vantaggio firmato Sonny D'Angelo e Lucas Felippe , gli ospiti hanno battuto il Crotone per 3-2 grazie alle reti nella ripresa di Francesco Salvemini e Roberto De Rosa .

"Abbiamo fatto un gran primo tempo, ma nel secondo ci siamo squagliati, mentre loro palleggiavano senza difficoltà. Dispiace perché sono bravi ragazzi, se c'erano teste di c***o io prendevo la macchina e me ne andavo a casa perché non voglio consumare la mia vita in modo banale. Invece la società mi ha messo tutto a disposizione e per questo io non mollo di un centimetro. Però bisogna svegliarsi. Si esce da questo impasse stando zitti, dimostrando di avere gli attributi e dire: sono professionista e il mister mi chiede di fare queste cose e le devo fare per bene senza paura e remore. Ora bisogna stare zitti e pedalare. Il cambo D'Angelo-Vitale? Io non mi faccio influenzare. Non c'era più aspetto mentale, non è che non c'erano equilibri. D'Angelo è uscito per un infortunio, ma se rimaneva perdevamo uguale perché la squadra è naufragata", ha concluso l'ex Palermo.