Crotone, Gigliotti: “La colpa è nostra, siamo pronti a dare tutto per Zauli”

Una delegazione della squadra, capitanata da Gigliotti, è intervenuta in conferenza stampa: "Il nostro problema è solamente mentale".

"Ci prendiamo le nostre responsabilità". Lo ha detto Guillaume Gigliotti, intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa. Nelle scorse ore, il presidente del Crotone aveva deciso di sollevare dall'incarico il tecnico Lamberto Zauli dopo la sconfitta rimediata nella giornata di ieri sul campo del Taranto per 2-1. Comunicata la scelta all'ex Palermo, la squadra si è successivamente mobilitata per far cambiare idea alla società.

"Siamo uomini, prima che giocatori. Stimiamo il nostro allenatore e secondo noi le colpe sono nostre e ce le assumiamo tutte. Oggi siamo qua per ribadirlo. Lo abbiamo detto anche al presidente e gli abbiamo chiesto un passo indietro per poter continuare con Zauli. Ci prendiamo le nostre responsabilità, faremo vedere con i fatti che abbiamo preso la decisione giusta", ha dichiarato il difensore e capitano del Crotone, accompagnato da una delegazione della squadra.

"L’impegno da parte nostra c’è sempre stato, anche quando abbiamo subito delle sconfitte. Noi sappiamo il rapporto ed il lavoro che abbiamo con il mister. Solo noi possiamo assicurarvi che ciò che fa Zauli per noi è importante. In campo ci andiamo noi, adesso che è tornato tra di noi daremo sempre di più in campo. Ne abbiamo già parlato tra di noi e daremo una svolta alla stagione. Il nostro problema è solamente mentale. Noi in campo stiamo bene, siamo spesso disattenti, ma la cattiveria non ci manca".

"Se siamo venuti qua è perché vogliamo cambiare tante cose. Lo dimostreremo con i fatti. Siamo consapevoli dei nostri errori. Siamo pronti a convincere la piazza, ci prendiamo tutte le responsabilità. Secondo noi abbiamo fatto la scelta giusta. La nostra voglia di recuperare l’allenatore deve essere accettata in qualche modo. Potevamo benissimo prendere atto dell’esonero e ricominciare da capo, ma abbiamo voluto schierarci in favore di Zauli. Non vogliamo che passi l’idea che noi prendiamo lo stipendio e torniamo a casa con il sorriso. Soffriamo anche noi. Anche fuori dal campo", ha concluso.

