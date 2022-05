Crotone, follia dopo la retrocessione in Serie C: pugni e schiaffi ai calciatori

La condanna del club calabrese dopo l'aggressione subita nella giornata di ieri da alcuni giocatori del Crotone

Nella giornata di ieri, alcuni tesserati del Crotone sono stati aggrediti da un gruppo di tifosi. I calciatori in questione (tra cui Mogos , Cuomo e Mondonico ) si erano recati alle giostre insieme alle proprie famiglie. Prima le minacce a seguito della retrocessione dei calabresi in Serie C , poi si è passati in pochi secondi a schiaffi e pugni.

"Questa stagione è iniziata male ed è finita peggio - ha dichiarato proprio Vrenna in conferenza stampa -. La responsabilità è mia. C'è rammarico per non aver neanche potuto portare questa squadra alla salvezza. Non eravamo inferiori rispetto alle altre squadre di bassa classifica. Non ci è girata bene. Mi era passato l'entusiasmo, per un po'. Ora sono qui per partire più carico di prima e per riorganizzare la società", le sue parole.