Crotone-Fiorentina, Cosmi: “Ultima in Serie A, ma con dignità. Vlahovic e Simy…”

Le dichiarazioni del tecnico del Crotone, Serse Cosmi.

Alla vigilia del match in programma allo Stadio “Ezio Scida” tra Crotone e Fiorentina, gara valevole per la trentottesima – ed ultima – giornata del campionato di Serie A, il tecnico della compagine pitagorica, Serse Cosmi, ha parlato nel corso della consueta conferenza stampa di presentazione, in vista della sfida di domani – sabato 22 maggio – contro la compagine viola. Calcio d’inizio alle ore 20.45. Di seguito le dichiarazioni del tecnico rossoblù.

L’ULTIMA IN SERIE A – “Non è questa l’unica settimana mirata non solo all’aspetto sportivo, ma anche a quello motivazionale. Per alcuni sarà l’addio alla Serie A, per altri l’arrivederci, per altri ancora una gara di passaggio… Ci sono tanti motivi individuali, ma sommati insieme anche generali per salutare questa stagione nella migliore maniera possibile. C’è anche qualche analogia con la Fiorentina, entrambe non hanno fatto la stagione che avrebbero voluto fare, ma entrambe hanno trovato un centravanti – Simy da un lato, Vlahovic dall’altro – che hanno dato qualcosa di comune al lavoro svolto”.

VLAHOVIC-SIMY – “Sono due giocatori completamente diversi. Il loro percorso è stato simile, perché hanno realizzato tanti gol, ma io credo che il valore dell’attaccante dipenda dal valore individuale e tantissimo anche dai giocatori che hanno vicino. Ho sempre creduto questo, di giocatori che prendono palla e vanno in porta da soli ne ho conosciuti poco”.

LA SQUADRA – “Non ci sono i due squalificati, in più per infortunio non ci sono Luperto, Di Carmine e Reca. Rientrerà Eduardo tra i convocati e ci sono due ragazzi della Primavera. Non c’è Cordaz, che aveva già programmato un piccolo intervento a un braccio e quindi non sarà utilizzabile, mi dispiace molto non possa esserci. In porta giocherà Crespi. In queste ultime due gare abbiamo dato possibilità a Festa, che a Benevento ha fatto una grandissima partita, e ora ci sarà anche per Crespi. che per come si è allenato meritava questa chance”.

POSSIBILI ESORDI – “In panchina ci sono solo D’Aprile e Yakubiv, quindi solo loro potrebbero debuttare. Ma il mio pensiero non è quello di mettere in scena il ballo dei debuttanti, vogliamo uscire con un risultato positivo da questo match per confermare il penultimo posto”.

CHI MERITA LA SERIE A – “Io non ho sassolini nella scarpa e nemmeno granelli di sabbia… Questa è una città che mi ha dato tantissimo e io so rendere merito a chi mi accoglie bene e mi vuole bene. Dopo la gara di domani farò una disamina un po’ più dettagliata del mio pensiero: non parlerò di quello che c’è stato prima del mio arrivo, ma parlerò di quello che ho vissuto io. Sulla prima domanda, Simy credo lascerà Crotone per quello che ha fatto e per quello che ha fatto deve giocare la Serie A, anche se il calcio non c’è solo in Italia e magari potrebbe andare all’estero. Messias merita la Serie A, Ounas è ospite e dovrebbe vivere situazioni diverse. Djidji anche merita la Serie A, Reca stesso. Ma il loro destino non lo deciderò io, così come il mio…”

L’ANALISI SU QUESTA SERIE A – “Il ritorno è stato meraviglioso e per questo sarò eternamente grato alla società e a questa città. E’ stata una scelta da parte mia e della società forse imprevedibile, soprattutto da parte della società, ma alla fine c’è stata e ho trovato un campionato dove sento di poter dire la mia. Ne sono ancora più convinto. Ma il nostro mestiere non dipende dalle nostre sensazioni, bensì dalle scelte degli altri. In queste 14 gare qualcosa di diverso avrei potuto fare, ma non conoscevo oggettivamente tutto, sono arrivato e in una settimana ho dovuto far giocare alla squadra tre partite. Sicuramente non avrei mai pensato che la squadra avrebbe potuto giocare con la qualità di gioco espressa in quasi tutte le partite e in questo devo dirgli bravi”.

L’IMPORTANZA DEL PUBBLICO – “Per me è molto frustrante. Dopo che siamo usciti dalla zona rossa/arancione ho capito che, più che in altre città, questo pubblico sarebbe potuto essere decisivo. La gente in giro mi ha fatto capire l’amore e la passione che ha per questa squadra. Se prima consideravo l’assenza del pubblico per Crotone penalizzante, ora dico che è stata devastante. Questi stadi senza vuoti sono acquari, quello che ti dà il pubblico è impossibile averlo sotto l’aspetto economico”.