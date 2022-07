Crotone, Chiricò: “Arrivo da due finali perse, sarò più motivato ad andare B”

Colpo di mercato del Crotone , neoretrocesso in Serie C , per puntare ad una veloce risalita in cadetteria. La dirigenza rossoblu ha raggiunto l'accordo con Cosimo Chiricò , esterno offensivo ex Padova reduce dalla finale playoff persa contro il Palermo . Il calciatore si è presentato oggi in conferenza stampa ai tifosi rossoblu, di seguito le sue dichiarazioni:

"Sono qui e ringrazio la società per la fiducia. Arrivo a Crotone con mentalità vincente, ho fame. Arrivo da due finali playoff perse, per me questa è una motivazione in più. Crotone era e rimane la piazza giusta per fare bene. Per vincere bisogna creare un grande gruppo, andare tutti d’accordo, essere una grande famiglia. Questa è una componente importante per vincere il torneo. Le insidie? Non devono esserci teste calde nello spogliatoio, si deve andare tutti d’accordo sin da subito, servirà questo per riportare il Crotone in Serie B"