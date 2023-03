Crotone-Catanzaro, derby off limits per tifosi giallorossi: maxi schermo al Ceravolo

Crotone-Cosenza è il big match del Girone C di Serie C in programma lunedì allo "Scida"

A rendere particolarmente entusiasmante ed avvincente la trentunesima giornata del campionato di Serie C - Girone C , il derby di Calabria tra Crotone e Catanzaro , in programma lunedì sera allo stadio "Ezio Scida" alle ore 20:30. Gara particolarmente sentita per le due tifoserie, storicamente rivali, che vedono le rispettive squadre comandare la classifica di Lega Pro .

In merito al big match, posticipo del Girone C della terza serie italiana di calcio che vedrà la capolista fare visita alla seconda forza del del girone meridionale di Serie C, non vi è ancora alcuna novità dalla riunione GOS in programma quest'oggi per quanto concerne la possibilità di concedere in extremis ai sostenitori della formazione di Vivarini di raggiungere e seguire la propria squadra del cuore. Le autorità di pubblica sicurezza hanno, infatti, confermato il divieto di trasferta per i tifosi del club giallorosso, che di comune accordo con il Comune, sta lavorando per l'installazione di un maxischermo ai piedi della "Curva Capraro" dello stadio "Ceravolo" di Catanzaro.