Crotone, a tutto Vrenna: “Bernardeschi, ho un consiglio per te. La A è un orgoglio, alle squadre del Sud auguro…”

Il Crotone torna in Serie A.

E’ durata fino all’alba la festa per la promozione della compagine calabrese, che ha staccato il pass per il massimo campionato italiano con ben due giornate d’anticipo alla luce della vittoria conquistata ai danni del Livorno per 5-1 ed al contemporaneo pareggio dello Spezia sul campo della Cremonese.

“Essere tornati in A è per noi motivo d’orgoglio. Con il Benevento restituiamo due squadre del Sud alla massima serie e mi auguro sia un inizio radioso per le squadre del Meridione”. Lo ha dichiarato il presidente del Crotone, Gianni Vrenna, intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Non è facile retrocedere e poi risalire subito in A. Senza lodarsi troppo, ma noi ed il Benevento abbiamo mostrato come si possono ottenere risultati con la programmazione”.

“Operazioni con il Napoli? Ben vengano per allestire una squadra competitiva che possa far bene contro i colossi del calcio italiano, ma non ho ancora sentito De Laurentiis. Sarà difficile e non dovremo sbagliare. Luperto? Piace molto, così come altri calciatori molto interessanti nel Napoli. Ha molta esperienza, gioca da tempo in Serie A ed in competizioni europeee. Dopo un colloquio con il direttore Giuntoli capiremo quali margini ci potranno essere per operazioni di mercato”, ha proseguito Vrenna. Infine, sul numero 33 della Juventus Federico Bernardeschi il patron rossoblù ha aggiunto: “Caro Federico, scegli Napoli! Ti conosco da tempo, giocheresti di più e la piazza sarebbe ideale per te. Non pensarci troppo”, ha concluso.