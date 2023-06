Silvio Berlusconi è morto: l’ex presidente del Milan si è spento a 86 anni

Scompare a Milano, all'età di 86 anni , lo storico presidente e patron del Milan, nonché proprietario del Monza, leader di Forza Italia ed ex Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana

È morto oggi a Milano all’età di 86 anni Silvio Berlusconi. È stato il presidente del Milan più vincente della storia, acquistando il club sull'orlo del fallimento e issandolo a suon di successi sul tetto del mondo. Con Silvio Berlusconi come presidente, il Milan - dalla fine degli anni '80 fino al 2017 - vinse 1 Mondiale per club, 2 Coppa Intercontinentali, 5 Supercoppe Uefa, 8 scudetti, 1 Coppa Italia e 7 Supercoppe Italiane. Nel 2018 aveva acquistato il Monza, pioniere della tv commerciale e fondatore di Mediaset e di Forza Italia. Berlusconi era ricoverato al San Raffaele di Milano da venerdì scorso per accertamenti programmati relativi alla forma di leucemia di cui soffriva da tempo.