Palermo, morto il giornalista Vito Maggio

Scomparso all’età di 91 anni, fu l’ideatore dello SportFilmFestival

È morto all’età di 91 anni Vito Maggio , storico corrispondente della Gazzetta dello Sport che per anni ha raccontato il Palermo Calcio insieme a tanti altri sport.

Vito Maggio viene ricordato per la grande professionalità e umanità, e per il suo approccio cordiale, sempre pronto ad incoraggiare e dare buoni consigli ai giovani con la passione per il giornalismo che affettuosamente lo chiamavano “maestro”.