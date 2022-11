Palermo, lutto per Jhonny Giordano: “Cuore spezzato, grazie a chi mi è stato vicino”

Tanti i messaggi da parte di amici del mondo della curva per lo storico capo ultras di Palermo

Si è spenta all’età di 81 anni Anna Calaió, madre dello storico capo ultras delle Brigate Rosanero di Palermo, Jhonny Giordano. “Mentre ho il cuore spezzato per la morte di mia madre - scrive Giordano - volevo ringraziare tutti i ragazzi delle vecchie Brigate per essermi stati vicini e tutti i ragazzi della curva che interrottamente mi hanno telefonato. Ancora non sapevo che esistono questi atroci dolori. Ancora grazie”. I funerali si terranno nella mattina di venerdì 4 novembre.