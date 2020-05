Olanda, paura Koeman: ricoverato per problemi cardiaci, il ct è in condizioni stabili

Paura per Roland Koeman.

Momenti di paura in Olanda, dove il ct Roland Koeman è stato ricoverato in un ospedale di Amsterdam per problemi cardiaci, come confermato dal suo manager Rob Jansen e da sua moglie Bartina ai microfoni del De Telegraaf, tra i più importanti media olandesi.

Stando a quanto riferito dal giornale olandese, nel pomeriggio odierno il tecnico è stato trasferito d’urgenza in ospedale con l’ambulanza, su cui i medici hanno praticato le prime cure e applicato uno stent cardiaco, che ha permesso a Koeman di ristabilire presto condizioni di salute stabili. Il ct ha già ripreso conoscenza, e se durante il decorso notturno nel reparto di terapia coronari non ci saranno problemi, già domani potrebbe essere dimesso e ritornare a casa.