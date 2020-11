Maradona, l’operatore funebre e la foto con Diego nella tomba: scatto virale sui social, arriva la denuncia

La scomparsa di Diego Armando Maradona ha destabilizzato l’intero mondo del calcio.

Morte Maradona, la lettera del patron del Napoli De Laurentiis: “Diego un simbolo di riscatto per questa città. Il San Paolo…”

Il Pibe de Oro è deceduto nella giornata del 25 novembre all’età di 60 anni a causa di un arresto cardio-respiratorio. L’intero universo sportivo e non, su scala mondiale, ha ricordato con tantissimi messaggi l’ asso argentino che ha lasciato grandi ricordi soprattutto in quel di Napoli dove i tifosi partenopei hanno subito una vera e propria mazzata sul piano umano ancor prima che calcistico, Nel frattempo a Buenos Aires è accaduto qualcosa di veramente pazzesco e indecente: uno degli operatori funebri si è scattato un selfie con “El Diez” all’interno della bara per poi condividerlo sui propri profili social. La foto ha letteralmente fatto il giro del web, adesso è caccia a colui che si è reso protagonista di un’azione così disdicevole. La faccenda, come rivelato da Olè, potrebbe finire tra le mani degli inquirenti.

Maradona, il ricordo di Guerini: “Con lui oggi si partirebbe 2-0 a favore. Ecco come mi stupì”