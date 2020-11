Maradona, l’ex manager Coppola: “Con Diego una grande amicizia, voglio dire grazie alle sue figlie”

La scomparsa di Diego Armando Maradona ha davvero sconvolto l’intero mondo del calcio.

Il Pibe de Oro è deceduto all’età di 60 anni a causa di un arresto cardio-respiratorio. Negli ultimi giorni diverse tv argentine gli hanno dedicato uno speciale, a una di questa (quella di TeleFe) ha partecipato il suo ex manager e amico, Guillermo Coppola. Le parole di dolore dell’uomo nel corso della trasmissione.

“Stare seduto qui è difficile per me. Ieri mi sentivo in un modo e oggi mi sento in un altro. Tra me e Diego c’era una grande amicizia perché abbiamo viaggiato molto nella vita insieme. Emozioni, intensità, sentimenti fuori da ogni interesse. Sono stato al suo fianco nel dolore. Avendo accompagnato un amico fino all’ultimo momento. Abbiamo fatto insieme gli ultimi passi. Ecco perché sono profondamente grato a Claudia, Dalma, Gianinna, Jana e tutta la famiglia Maradona per quello che hanno fatto miei confronti”.