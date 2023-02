Lutto nel mondo del calcio, scomparso Miroslav Blažević. Guidò la Croazia ai Mondiali

Sei anni da CT della Croazia con uno storico terzo posto ai Mondiali in Francia

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Miroslav Blažević, storico ex tecnico della Croazia , soprannominato "Ćiro" in patria, che si è spento all'età di 87 anni a causa di un cancro rivelatogli dodici anni prima.

Dal 1994 al 2000 è stato il Commissario Tecnico dei Vatreni, guidandoli fino al terzo posto nei Mondiali disputati in Francia nel '98 . Vera leggenda del calcio internazionale, ne ha dato il triste annuncio la Federcalcio croata.

Ben cinquant'anni di carriera da allenatore per Blažević, che ha girato il mondo lavorando in Svizzera, Croazia, Grecia, Slovenia, Bosnia, Cina e Iran. L'esperienza più recente al Nogometni Klub Zadar, noto anche come Zara, nella stagione 2014-2015 nella massima serie Croata.