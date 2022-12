Lutto nel mondo del calcio, scomparso a 74 anni il giornalista Mario Sconcerti

Il giorno dopo la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, un altro lutto ha colpito il mondo del calcio. All'età di 74 anni è scomparso a causa di un arresto cardiaco Mario Sconcerti, giornalista italiano che ha lavorato per emittenti del calibro di Sky Sport e Rai Sport, oltre ad essere stato il direttore del Corriere dello Sport e Il Secolo XIX. Ex dirigente della Fiorentina ai tempi della gestione di Vittorio Cecchi Gori, non ha mai nascosto la sua fede calcistica per la compagine "viola".