Guerra in Ucraina: De Zerbi e il suo staff lasciano Kiev in treno

Il tecnico Roberto De Zerbi e il suo staff hanno lasciato Kiev in treno: raggiungeranno la frontiera a notte fonda

Dopo la partenza dei 13 calciatori dello Shakhtar verso i rispettivi paesi, Roberto De Zerbi, ha lasciato la città di Kiev insieme al suo staff. Il tecnico ex Palermo e Sassuolo, da quattro giorni, si trovava presso un albergo della capitale Ucraina, in attesa che tutti i membri della sua rosa raggiungessero i propri paesi d'origine. Dopo la partenza dei 13 giocatori, De Zerbi e il suo staff sono partiti in treno verso la frontiera, che verrà raggiunta a notte fonda o all'alba. Dopodiché, lui, il vice Possanzini e tutti i collaboratori raggiungeranno l'Italia in aereo.