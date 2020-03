Francavilla-Mediagol: “Calcio e Coronavirus, dico la mia. Vi spiego cosa accade negli spogliatoi, rischio contagi al Sud…”

Intervista realizzata da Leandro Ficarra e Giulia Anello

L’emergenza sanitaria mondiale legata alla diffusione del Coronavirus sta inevitabilmente sconvolgendo equilibri e quotidianità nella vita di ognuno di noi. L’Europa è suo malgrado divenuta epicentro della pandemia e l‘Italia è tra i Paesi che sta facendo registrare il maggior numero di soggetti contagiati e di decessi legati alle complicazioni figlie dell’evoluzione del virus. Dal focolaio partito da Wuhan, in Cina, l’epidemia da Coronavirus si è estesa con rapidità galoppante anche in Europa e le contromisure adottate dal Governo italiano per arenare la diffusione della malattia sono state perentorie, stringenti e si spera in prospettiva risolutive. Decreti volti a disaggregare le persone, evitare assembramenti e ridurre al minimo i contatti sociali, per azzerare o quasi il rischio di ulteriori contagi, norme comportamentali dettate dal Ministero della Salute per responsabilizzare e sensibilizzare i cittadini. Coesione e unità di intenti, nel massimo rispetto delle regole e delle indicazioni igienico-sanitarie fornite al fine di superare l’emergenza. Una situazione complessa e drammatica sul piano sanitario e sociale che ha fermato tutti gli esercizi commerciali ed i servizi, ad eccezione di quelli essenziali per la sopravvivenza, unitamente al mondo del calcio e dello sport in generale. Per comprendere al meglio dal punto di vista medico-scientifico la genesi ed il mutamento del virus e contestualmente la dimensione di gravità del problema, la redazione di Mediagol.it ha realizzato un’interessante intervista esclusiva con il dottor Cristian Francavilla, ex Responsabile Sanitario dell’US Città di Palermo, attualmente componente della Commissione Medico-Scientifica della Lega di Serie B, nonché professore associato e docente di Medicina dello Sport all’Università Kore di Enna.

