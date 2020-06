Fallimento U.S. Città di Palermo: false comunicazioni alla Covisoc, condannato Giovanni Giammarva. I dettagli

Nel corso delle indagini’indagini era giunta l’archiviazione per, altro componente del collegio sindacale del vecchio club rosanero nel periodo in questione.

Dopo il rigetto della prima istanza di fallimento, presentata a novembre 2017, nel marzo del 2018, con annessi strascichi polemici ed appendici giudiziarie, il fallimento del club sotto la gestione Arkus Network nel luglio 2019. Elemento fulcro dell’inchiesta all’attenzione degli inquirenti, l’operazione legata alla cessione del marchio e l’affare Mepal-Alyssa ad essa correlata, finalizzato secondo l’accusa a generare figurativamente in bilancio un credito, in realtà inesistente, pari a 40 milioni di euro. Secondo la tesi dei Pubblici Ministeri, Giammarva, che fu presidente per 8 mesi, tra il novembre del 2017 e l’agosto del 2018, da dottore commercialista, esperto e autore di numerose consulenze e perizie per conto di Procura e Tribunale di Palermo, “non poté non capire”, ciò che stava avvenendo attorno al club rosanero