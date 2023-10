Editoria, “Mafia e Sport”: presentazione libro Paolo Vannini nella sede di Addiopizzo

"Mafia e Sport" è il libro scritto dal giornalista Paolo Vannini che sarà presentato oggi, 2 ottobre, presso la sede di Addiopizzo a Palermo

Nella giornata di oggi, lunedì 2 ottobre 2023 alle ore 16,30 presso la sede dell'associazione Addiopizzo in via Lincoln 131 a Palermo, alla presenza dell'autore e della curatrice dell'opera Barbara Biscotti, verrà presentato il libro “Mafia e sport" scritto dal noto giornalista Paolo Vannini, facente parte della Collana composta da sessanta volumi "Mafie, storia della criminalità organizzata", edito da Rcs e distribuito in edicola o tramite acquisto in modalità online.

All'incontro che spiegherà la genesi del opera letteraria e le storie in essa narrate, interverranno numerose personalità, magistrati e profili di rilevo del mondo dello sport. Nel libro vengono focalizzate alcune storie simbolo delle infiltrazioni nefaste, diramate in molteplici forme, della mafia nell'universo sportivo che hanno segnato gli ultimi anni: dall'omicidio dell'ex presidente del Palermo calcio, Roberto Parisi, passando per le intimidazioni ricevute dall'ex ds rosanero Rino Foschi e dall'ex patron del club di viale del Fante, Maurizio Zamparini, fino alle note vicende giudiziarie che hanno coinvolto l'ex bomber e capitano della squadra siciliana, Fabrizio Miccoli.

A fare da contraltare, esempi virtuosi che esaltano la funzione dello sport, in quanto veicolo di legalità, aggregazione sociale e rispetto per le regole, come antidoto alla violenza ed alla prevaricazione insite nell'operato di ogni forma di organizzazione criminale: dalla presenza della Nazionale italiana di calcio nei luoghi confiscati alla mafia, all'attività dei ragazzi dell'associazione AddioPizzo, volta alla bonifica ed alla riqualificazione del territorio nei quartieri al fine di tutelare e salvaguardare i giovani dalle insidie provenienti dalla strada nella vita di tutti i giorni.

Senza dimenticare l'impegno sociale della Nazionale magistrati di basket e dell'atleta Rachid Berradi, o la storia significativa e sempre attuale del pugile palermitano Pino Leto. Aspetto fondamentale e non secondario, il ruolo e il contributo del Palermo FC che con iniziative legate allo sviluppo dell'impiantistica sportiva, vedi creazione e gestione del nuovo centro sportivo di Torretta, unitamente alla cristallizzazione della storia del club custodita nel Museo presente allo stadio Renzo Barbera, contribuisce fattivamente ad esaltare l'accezione di sport come volano imprescindibile nella diffusione della cultura della legalità.

