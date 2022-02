Dinamo Kiev, Lucescu e la guerra in Ucraina: “Non vado via, non sono un codardo”

L'attacco della Russia all'Ucraina sta sconvolgendo il mondo intero: le dichiarazioni del tecnico della Dinamo Kiev, Mircea Lucescu

Mircea Lucescu, ex tecnico di Brescia ed Inter, tra le altre, attuale allenatore della Dinamo Kiev ha detto la sua in merito alla drammatica situazione che sta vivendo l'Ucraina dopo l'attacco subito stamane dalle forze militari russe. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dall'esperto tecnico classe 1945 alla testata turca " Fanatik".

"Mi auguro che questa guerra iniziata da degli idioti si fermi il prima possibile. Tutte le attività sportive qui in Ucraina sono state sospese, ma io non me ne andrò da Kiev. Non sono un codardo".