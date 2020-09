Cronaca Palermo, zaino abbandonato in via Libertà: intervengono gli articificieri

Uno zaino abbandonato sul marciapiede ha fatto scattare l’allarme bomba in via Libertà.

Sono intervenuti prontamente gli artificieri che hanno isolato la zona in cui è stato ritrovato il borsone, traffico in tilt per una buona mezz’ora. Gli addetti ai lavori hanno verificato che lo zaino si trovasse lì solo per caso e non fosse un pericolo per coloro che transitavano. Al termine delle operazioni è stata riaperta la strada precauzionalmente chiusa e confermato che si trattava di un falso allarme.