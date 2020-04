Cronaca, il giornalismo piange la scomparsa di Franco Lauro: il cordoglio del mondo dello sport

Un’incolmabile perdita per il mondo del giornalismo sportivo italiano.

Oggi l’Italia piange la scomparsa di Franco Lauro, storico giornalista della Rai dal 1984. Lauro è deceduto all’età di 58 anni all’interno della propria abitazione a Roma per un arresto cardiaco, lasciando in lutto il mondo dello sport e del giornalismo.

In tantissimi hanno voluto dare l’ultimo saluto ad uno dei volti più noti della cronaca sportivi, come il presidente del CONI Giovanni Malagò, il quale ha parlato così ai microfoni di ANSA: “Gentile, educato, elegante nel descrivere gli eventi, mai sopra le righe. Questo ricorderò di Franco Lauro un ottimo giornalista che ha saputo valorizzare al meglio ogni suo intervento prima con il basket, poi con il calcio, senza dimenticare i suoi numerosi interventi nelle diverse edizioni olimpiche a cui ha preso parte distinguendosi per professionalità e rigore. Voglio esprimere le mie sincere condoglianze anche a nome dello Sport italiano per la sua prematura scomparsa. Ci mancherai Franco“.

Un messaggio di cordoglio è arrivato anche da parte del ministro Vincenzo Spadafora: “Sono profondamente dispiaciuto per l’improvvisa scomparsa di Franco Lauro. 58 anni, molti dei quali passati in Rai. Giornalista sportivo tra i più preparati, mi ha molto colpito la sua attenzione allo Sport di base. Perché come lui stesso ha affermato solo una settimana fa: il calcio è il romanzo popolare più amato dagli italiani. Tutelare la base del calcio è importante, significa tutelare tutto. Non si può pensare solo al vertice e alla Serie A. Se noi facciamo morire il calcio dilettantistico, la Serie C, il calcio femminile, noi facciamo un danno a tutto il movimento“.

Un saluto commovente è arrivato anche da personaggi di spicco nel mondo del calcio, come l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti e Roberto Mancini: “Ciao Franco, uomo e giornalista di altri tempi” – ha scritto il ct dell’Italia sul proprio profilo Twitter.