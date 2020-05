Serie A, Marchegiani su ripresa allenamenti: “Il difficile avverà il 18 maggio, il calcio è uno sport di squadra”

Luca Marchegiani sull’eventuale ripresa del campionato.

Lazio, Zauri: “In caso di ripresa lo scudetto è possibile. Immobile? I suoi gol hanno fatto la differenza”

Il noto opinionista Sky, nel corso della trasmissione ‘Il club di Sky’, in onda su Sky Sport 24 ha detto la sua in merito alla ritorno agli allenamenti di squadra che da questa settimana potranno tornare seppure in maniera individuale. Alcuni presidenti di regione hanno infatti permesso la riapertura dei centri sportivi e/o stadi per permettere agli atleti che lo vogliano di riprendere la preparazione. Su tale situazione si è espresso l’ex portiere della Lazio che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

Serie A, Tardelli attacca Tommasi: “Si è accorto solo adesso dei problemi dei giocatori”

“Questa sarà una settimana interlocutoria in cui i calciatori proveranno ad atletizzarsi. Il vero scoglio sarà il 18 quando ci si dovrà allenare in gruppo. Il calcio è uno sport di squadra, fin quando non ci si allena assieme non si può parlare di una ripartenza”.

Lazio, Tare: “Tutto su Luis Alberto, Immobile e Milinkovic-Savic. La vittorie contro Inter e Juventus…”