Serie A, i calciatori attualmente positivi al Coronavirus: ecco l’elenco completo

E’ sicuramente un nuovo calcio, totalmente rivoluzionato, quello che è partito lo scorso mese, dopo il lungo periodo di lockdown, nonostante i pericoli relativi al COVID-19 che ancora attanagliano il mondo ed il nostro Paese.

Duri protocolli da adottare, quelli emanati dal Ministero degli Interni, in collaborazione col Ministro dello Sport “Vincenzo Spadafora” e la F.I.G.C.

“In caso di esito positivo dei tamponi effettuati, i giocatori sono regolarmente isolati presso i rispettivi domicili, mentre il resto della squadra è tenuta a osservare una quarantena di carattere preventivo, onde evitare un’ulteriore diffusione del virus“. Queste le linee guida secondo il protocollo stabilito dagli organi competenti.

Eccovi di seguito i nomi dei calciatori – squadra per squadra – in Serie A, che sono attualmente positivi al Coronavirus.

ATALANTA – Marco Carnesecchi.

GENOA – Valon Behrami, Davide Biraschi, Petar Briek, Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas LErager, Darian Males, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Marko Pjaca, Lasse Schone, Miha Zajc, Davide Zappacosta.

INTER – Alessandro Bastoni, Milan Skriniar, Roberto Gagliardini, Radja Nainggolan, Ionut Radu, Ashley Young.

MILAN – Leo Duarte, Matteo Gabbia.

NAPOLI – Eljif Elmas, Piotr Zielinski.

SPEZIA – Riccardo Marchizza.

VERONA – Antonin Barak, Koray Gunter.

Balza all’occhio l’elevatissimo numero di contagiati in casa Genoa, che attualmente accerta ben 14 casi. Un vero e proprio record – sicuramente negativo – quello registrato dai liguri nel massimo campionato italiano.

Sarà senza ombra di dubbio un campionato non facile, in continua evoluzione sotto il profilo sanitario ed organizzativo, quello che il mondo calcistico continuerà a vivere durante questa stagione iniziata nel penultimo weekend di settembre. E’ anche vero però che lo sport più seguito al mondo è destinato ad andare verso il “The Show Must Go On” (Lo spettacolo deve continuare), come cantava Freddie Mercury.