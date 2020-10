Portogallo, Cristiano Ronaldo positivo al coronavirus: l’asso della Juventus lascia gli allenamenti dopo il tampone

Cristiano Ronaldo è positivo al Covid-19.

Allarme in casa Juventus, dopo le gare di Nations League disputate con il Portogallo, l’asso del club bianconero guidato da Andrea Pirlo è stato contagiato dal coronavirus. Lo ha comunicato la Federazione calcistica portoghese. “Il fuoriclasse della Juventus ha abbandonato anzitempo l’allenamento della Nazionale dopo un test positivo per Covid-19, quindi non giocherà contro la Svezia”, si legge sul sito della Fpf.

VIDEO Ronaldo, anche il cane è un “Fenomeno”: l’ex Pallone d’Oro si diverte così

Al momento – continua la federazione – “Ronaldo è asintomatico ed isolato”. Dopo il test positivo, i restanti giocatori, nella giornata di ieri, sono stati sottoposti a nuovi test, tutti con esito negativo e quindi sono a disposizione del CT Fernando Santos per gli allenamenti in vista del match di Nations League in programma mercoledì alle 19.45 ad Alvalade.

Ladri in casa di Ronaldo: sottratta anche una maglia della Juventus. I dettagli