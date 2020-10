Palermo, stop ai nuovi contagi: la gara contro la Viterbese è ancora rischio. Situazione e dettagli

“Palermo, stop ai contagi. Ma la Viterbese è a rischio”.

Titola così l’odierna edizione de ‘La Gazzetta dello Sport’, che punta i riflettori sulla situazione Coronavirus in casa Palermo. Nella giornata di ieri, il club rosanero attraverso una nota diramata sul proprio sito ufficiale, ha comunicato che, dai risultati dei tamponi rapidi effettuati nella giornata di martedì 27 ottobre, non sono emersi nuovi esiti positivi al Covid-19, rispetto a quelli finora riscontrati e comunicati. Tuttavia, le percentuali che la gara di domenica contro la Viterbese possa essere rinviata sono molto alte.

PALERMO, BUONE NOTIZIE: NESSUN NUOVO POSITIVO AL CORONAVIRUS

“I primi risultati postivi la scorsa settimana, alla vigilia della gara con la Turris, termineranno i 10 giorni di quarantena venerdì. A quel punto, dovranno sottoporsi a due tamponi a distanza di quarantott’ore, arrivando così a domenica, il giorno della gara. In caso di esito negativo di entrambi i test, dovranno, poi, svolgere i controlli per l’idoneità sportiva. Soltanto dopo questo passaggio i giocatori possono essere riammessi all’attività agonistica e di conseguenza tornare ad allenarsi. In definitiva, se non ci fossero nuovi casi e qualora recuperassero i primi quattro giocatori positivi non tornerebbero lo stesso a disposizione prima dell’inizio della prossima settima”.

Inoltre, la Viterbese prima del match con la Vibonese, hanno comunicato di aver rilevato tre nuove positività, ai quali si è aggiunto il tecnico Maurizi e l’intero staff dei tecnici, tanto che gli allenamenti sono stati affidati al responsabile della squadra Primavera. “Al momento, i laziali sarebbero in grado di scendere in campo, ma queste notizie impongono un’attenta analisi della situazione che potrebbe evolvere gettando ulteriori dubbi sulla gara di domenica, a questo punto non solo per le difficoltà oggettive del Palermo”, si legge.

