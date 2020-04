Napoli, Di Lorenzo: “Coronavirus? Per fortuna sto bene e sono a casa. Difficile fare previsioni, riprenderemo appena possibile”

La parola a Giovanni Di Lorenzo.

Il terzino destro del Napoli, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal, si è espresso in merito a diverse tematiche legate all’attuale emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio non solo l’Italia, ma il mondo: “Sono a casa, per fortuna sto bene. Noto qualche miglioramento grazie al rispetto delle regole ma dobbiamo stare a casa senza pensare che sia tutto finito. Allenarsi a casa non è come andare in campo quotidianamente ma la società ci ha dato gli strumenti per poterci allenare. Ci alleniamo e cerchiamo di farlo al meglio“.

Sulla sospensione momentanea del campionato, arrivata nel momento migliore per la compagine guidata da Gennao Gattuso: “Stavamo facendo cose buone, stavamo imparando quello che ci chiede il mister, dispiace interrompere tutto in questo momento. Ma se riprenderemo dovremo essere bravi a ripartire da dove eravamo. Difficile fare delle previsioni, sicuramente ci saranno tante partite da giocare. Penso che verrà presa la soluzione migliore anche per non compromettere la stagione successiva. Riprenderemo quando sarà tutto ok. Da parte nostra non c’è tutta questa preoccupazione”.

Chiosa finale su un’ipotetica ripartenza della Serie A: “Appena possibile torneremo in campo, sappiamo che il calcio è una distrazione per tutti, non appena sarà possibile cercheremo di far divertire i tifosi facendogli passare due ore di spensieratezza“.

