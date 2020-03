FOTO Palermo-Savoia, oltre la rivalità: la challenge social tra i campani e i rosanero

L’Italia si blinda per fermare la diffusione del Coronavirus.

Con il decreto dello scorso 11 marzo, annunciato dal Premier Giuseppe Conte da Palazzo Chigi, il Governo ha stabilito nuove regole per contrastare l’avanzata del Covid-19: misure stringenti ma obbligatorie per tutti i cittadini, che devono e dovranno limitare i propri spostamenti solo ed esclusivamente alle esigenze davvero indispensabili come spesa e farmaci, oltre che per esigenze di lavoro, motivi gravi e di salute. Consentita anche l’attività sportiva all’aperto o la passeggiata purché da soli. Previste sanzioni per chi trasgredisce. Da ben 8 giorni, dunque, l’intera penisola è ‘zona protetta’, e rimarrà tale fino a data da destinarsi.

VIDEO Palermo, challenge rosanero: la sfida virtuale dei calciatori di Pergolizzi

In seguito a queste nuove indicazioni, anche il nuovo Palermo targato Hera Hora ha deciso di procedere con l’immediata sospensione degli allenamenti per 7 giorni, stop forzato ma prolungato ancora fino al prossimo 25 marzo, come comunicato dallo stesso club rosanero con un comunicato ufficiale pubblicato nella giornata di ieri sul proprio sito di riferimento.

Emergenza Coronavirus, la decisione del Palermo: ecco quando riprenderanno gli allenamenti

Gli uomini di Rosario Pergolizzi, dunque, dovranno attendere ancora un po’ prima di tornare in campo, nel frattempo si divertono tra simpatiche sfide virtuali che uniscono i calciatori di tutto il mondo e non solo. Adesso, infatti, anche i profili social delle società hanno deciso di aderire a queste ironiche iniziative: a dare il via è stato il Savoia, che ha coinvolto il Palermo nell’ultima challenge spopolata in rete #COMEDOVEVORREISTARE, varcando così il muro della rivalità calcistica.

Di seguito, il post in questione.