Coronavirus Sicilia, il bollettino del 18 novembre 2020: 1.837 nuovi casi, è record. La situazione a Palermo

Sono 1.837 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 9.479 i tamponi processati.

Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a mercoledì 18 novembre 2020. Al momento gli attuali positivi nell’Isola sono 32.102, 1.528 sono le persone ricoverate con sintomi in ospedale (+23), di cui 240 in terapia intensiva (+13 rispetto a ieri). 30.334 sono le persone in isolamento domiciliare. Salgono a 13.411 i guariti (+447), mentre sono 44 le vittime in più. Il totale sale a 971.

CORONAVIRUS SICILIA: AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SU COVID-19

I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Catania 426, Palermo 378, Messina 324,Trapani 291, Ragusa 132, Agrigento 96, Siracusa 77, Caltanissetta 72, Enna 41.