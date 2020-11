Coronavirus, il sindaco Orlando sbotta: “Surreale parlare di feste di fronte a questo numero di morti”

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, catechizza tutti coloro che si sentono affranti per non poter festeggiare come di consueto il Natale.

Il primo cittadino del capoluogo siciliano, attraverso un posto sul proprio profilo Facebook, ha ricordato il numero di vittime che sta mettendo in ginocchio l’Italia intera.

“Di fronte al numero dei morti legati alla pandemia, che si continui a parlare di feste e divertimento assume un gusto surreale.

Di fronte ad oltre cinquantamila vite e affetti spezzati, col rischio che questo numero continui a crescere in modo incontrollato, ogni dibattito, polemica e discussione su aperture e chiusure sembra fuori luogo. Comprendo le difficoltà, le incertezze e le paure di tutti, ma di fronte a questa catastrofe di dimensioni immani chiedo a tutti di fermarci e riflettere. L’impegno di tutti noi, dalle più alte istituzioni al più semplice cittadino deve essere quello di fermare questa tragedia. Essere vicini a chi è impegnato negli ospedali, nel volontariato, nella società civile e nelle istituzioni per contrastare la pandemia e per aiutare chi ne è vittima.Ritengo doveroso richiamare la necessità di dati certi e di prescrizioni non ambigue da parte dei governi nazionale e regionale competenti e responsabili per la veridicità dei dati e l’adeguatezza delle prescrizioni. Aggiungo che a tali prescrizioni TUTTI dobbiamo attenerci, avendo a cuore la salute e la vita di migliaia e migliaia di persone”.