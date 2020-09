Coronavirus Italia, il bollettino del Ministero della Salute: sale la curva dei contagi, i numeri dell’8 settembre…

Il bollettino diramato dal Ministero della Salute relativamente alla situazione dei contagi da Coronavirus, aggiornato all’8 settembre 2020, disegna un quadro in Italia abbastanza preoccupante. Sono 1370 i nuovi positivi, 10 le persone decedute, 92.403 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono ad oggi 143, i soggetti attualmente positivi 33.789, le vittime complessive 35.563, i guariti totali 210.801 (+563). Il numero dei ricoverati aumenta, 1.903 (+42), i tamponi effettuati in Italia dall’inizio della pandemia raggiungono quota 9.364.213 (+92.403), mentre il totale dei casi fin qui riscontrati è di 280.153.