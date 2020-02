Calcio femminile, Zeman: “Di solito in Italia le donne stanno in cucina”. La verità dietro le parole del boemo

Di solito in Italia le donne stanno in cucina

La frase riportata in alto è stata pronunciata da Zdenek Zeman nella giornata odierna, a margine della cerimonia di consegna della Panchina d’oro a Coverciano che ha visto trionfare Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta.

Panchina d’Oro, vince Gasperini: “E’ un orgoglio, ecco a chi dedico questo premio”

Un’affermazione che ha fatto ovviamente scoppiare un’enorme polemica sul web e sui social network, visto lo stampo fortemente maschilista nel denigrare il movimento calcistico femminile. Un mondo che negli ultimi anni, soprattutto grazie alla splendida prestazione dell’Italia durante i Mondiali giocati la scorsa estate, sta continuando a ricevere sempre più appoggio mediatico e il sostegno di tanti nuovi appassionati. E mentre gli esponenti del movimento, come Sara Gama (difensore della Juventus e capitana della Nazionale), stanno continuando la loro lotta verso l’ottenimento del professionismo, una frase del genere appare senza alcun dubbio inutilmente e stupidamente denigratoria.

Tuttavia, come spesso accade su Internet, il duro e pesante attacco ricevuto dal tecnico boemo è stato frutto di un grosso fraintendimento e soprattutto di un processo di disinformazione mediatica che ha completamente stravolto il suo discorso sul calcio femminile.

“Certamente il calcio femminile oggi è in grande sviluppo in Italia. Ho visto la partecipazione dell’anno scorso al Mondiale. Speriamo vada sempre più avanti. In Italia c’è il problema del calcio maschile, le donne venivano sempre dietro nel calcio. Vediamo se il calcio femminile riuscirà a fare un passo in avanti. È un problema anche di cultura. Di solito in Italia le donne stanno in cucina. Non so se questo è grave, certo è che i maschi devono mangiare“.

Leggendo integralmente le parole di Zeman, si comprende bene come il tecnico abbia parlato in favore dello sviluppo del movimento calcistico femminile, piuttosto che denigrarlo. Un evento purtroppo non raro nei tempi moderni, dove le fake news spesso prendono il sopravvento sulle reali notizie, che ha lasciato sorpreso anche il Boemo: “Sono sorpreso, è stato capito il contrario di quello che ho detto“, ha affermato Zeman ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.