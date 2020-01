Calcio, dramma a Cefalù: dirigente del Lascari muore durante una partita di Promozione

Tragedia in quel di Cefalù.

Un pomeriggio drammatico quello che hanno vissuto quest’oggi i presenti al Santa Barbara di Cefalù, che ha ospitato la sfida tra il Lascari e il Lercara valida per il campionato di Promozione. Durante lo svolgimento della gara Ettore Lombardo, 48 anni e dirigente del Lascari, è stato colpito da un infarto e si è accasciato sul suo seggiolino accanto al presidente del club. Tempestivi gli interventi prima del medico della squadra e poi dell’ambulanza e dei sanitari, che hanno provato a salvare la vita dell’uomo con l’utilizzo del defibrillatore per circa trenta minuti, purtroppo senza successo. La gara è stata sospesa, tra lo sgomento dei presenti.

Ad esprimere il proprio cordoglio la società avversaria, l’Albatros Lercara: “La gara di oggi al Santa Barbara di Cefalù, aveva regolarmente preso il via ma e’ successo l’imponderabile. Il malore che ha colpito uno spettatore in tribuna (era un dirigente della società Lascari) è risultato talmente grave tanto da causarne il decesso. Il Presidente, la Società e la Dirigenza dell’Albatros Lercara, sono loro vicini, per il gravissimo lutto che ha colpito la società Lascari e la famiglia, esprimendo le più sincere e sentite condoglianze“.