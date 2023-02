Calabro sugli spari: “Non conosco ancora il movente, nulla a che fare con il calcio”

Parola ad Antonio Calabro . Il tecnico della Virtus Francavilla è intervenuto in sede di conferenza stampa alla vigilia del match del girone C di Serie C contro l' Avellino . Prima di soffermarsi sul prossimo confronto con la formazione campana, l'allenatore nativo di Galatina ha parlato dell'episodio subito la scorsa notte dalla sua famiglia, vittima di un attacco armato che preoccupato non poco il mister biancazzurri. Di seguito, le sue parole:

"Mi sembra doveroso, anche se increscioso, parlare di quanto accaduto a me e alla mia famiglia. Ringrazio innanzitutto tutti coloro che mi sono stati vicino. Dagli amici alla società, passando per i tifosi della curva francavillese fino a club avversari come il Catanzaro. In questi casi si rischia di dare un messaggio sbagliato ed interpretare male ciò che è accaduto. Non conosco ancora il movente del gesto, ma sono certo che non abbia nulla a che vedere con il calcio. Ho letto tante cose, ma posso rasserenare tutto l’ambiente francavillese ribadendo come ciò che è accaduto non è assolutamente riconducibile al mio lavoro”.