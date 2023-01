Brambati: “Vialli un grandissimo campione. Serie A? Non esistono partite facili”

Vialli: “E' stato un grandissimo campione. Era molto intelligente, l'ho avuto come avversario e compagno nella Nazionale militare campione del mondo nel 1987. Ero giovanissimo, lui due anni in più, una volta in un allenamento ad Arezzo non era arrivato il borsone con i calzettoni. Tutti volevano saltare l'allenamento, invece lui fece mettere delle bende, perché non voleva saltare l'allenamento. Voleva vincere quel campionato. E questo mi ha fatto capire qual era la sua predisposizione verso il lavoro, il sacrificio. Io da giocatore speravo sempre di marcare Mancini, perché se avessi marcato lui sapevo che sarebbe stato infernale. Tutte le punte sono egoiste, ma lui era anomalo, faceva di tutto ed era altruista. C'ho anche litigato pesantemente in campo, sapeva come giocavo e si incazzava veramente. Era uno duro. Ha ottenuto qualcosa di straordinario con la Sampdoria. Con tutti quei campioni che c'erano in giro, vinse uno Scudetto incredibile".