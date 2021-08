Anversa, disastro Nainggolan: patente ritirata, inizia male l’avventura in Belgio

Il centrocampista belga-indonesiano non ha iniziato nel migliore dei modi l'avventura all'Anversa

Inizia male l'avventura di Radja Nainggolan all'Anversa. L'ormai ex centrocampista di Cagliari e Inter ha deciso di proseguire la propria carriera in Belgio dopo l'inaspettato interessamento al suo cartellino da parte dei sardi. Non comincia però con il piede giusto l'esperienza in patria per l'ex Roma al quale, come confermato dal portale HLN, sarebbe stata ritirata la patente. Il calciatore sarebbe stato fermato dalla polizia locale nella notte tra sabato e domenica a causa dell'alta velocità, a complicare la situazione l'aver superato il limite legale di alcol nel sangue. Patente ritirata per 15 giorni e disavventura alla quale Radja non è nuovo.