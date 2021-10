Serie C-Girone C, Vibonese-Palermo: diretta testuale di Mediagol.it

Il Palermo alle ore 14.30 affronterà in trasferta la Vibonese, nella gara valida per l'11a giornata del campionato di Serie C (girone C)

Mediagol (bf) ⚽️

Vibonese 1-0 Palermo

15:18 - 24 ott Termina il primo tempo al "Luigi Razza". Vibonese avanti 1-0 sul Palermo grazie alla rete di Golfo siglata al 13' 45+2 15:17 - 24 ott Occasione Palermo con Silipo che a tu per tu con Mengoni dall'interno dell'area calcia con il destro e colpisce il palo, sulla ribattuta Fella spara alto da pochissimi metri. 45+1 15:16 - 24 ott Esagera con le proteste Lancini che viene ammonito 45' 15:16 - 24 ott Ci prova Golfo con un destro a giro davvero spettacolare che si ferma all'incrocio dei pali, tutto fermo però a causa di un fuorigioco dello stesso calciatore palermitano 44' 15:15 - 24 ott Giron al centro, l'esterno francese colpisce la schiena di Dall'Oglio e consegna la sfera a Mengoni 43' 15:13 - 24 ott Su un lancio dalle retrovie, Lancini regala un corner ai padroni di casa. Sugli sviluppi sfera sul fondo 41' 15:11 - 24 ott Cross di Brunori dalla destra che chiede un calcio di rigore, per l'arbitro non c'è nulla. Sul prosieguo Buttaro spinge Golfo in maniera scomposta e viene ammonito 38' 15:08 - 24 ott Giron al centro dalla sinistra, fallo in attacco di Brunori che ha atterrato Mauceri 37' 15:07 - 24 ott Almici crossa dalla trequarti con la difesa di casa che spazza sui piedi di Luperini la cui conclusione colpisce in pieno Risaliti. Riparte la Vibonese 34' 15:04 - 24 ott Giallo per Gregorio Luperini che stende a centrocampo Spina 32' 15:03 - 24 ott Ci prova la Vibonese con Spina che mette al centro dalla destra per Sorrentino che finisce per commettere fallo su Buttaro 29' 14:59 - 24 ott Recupera palla Dall'Oglio che serve Fella, l'ex Salernitana prova a servire Brunori ma il dosaggio del lancio è sbagliato e l'attaccante rosanero finisce per consegnare palla agli avversari 26' 14:56 - 24 ott Corner in favore del Palermo. Nulla di fatto con la sfera che si perde in out 25' 14:54 - 24 ott Primo cambio in casa Vibonese OUT l'acciaccato Vergara IN Polidori 24' 14:54 - 24 ott Almici al centro dalla destra, botta al volo di Brunori che si perde alto sopra la traversa 22' 14:53 - 24 ott Scappa sul filo del fuorigioco Brunori che arriva al limite dell'area e prova senza fortuna a servire Giron sulla sinistra 18' 14:50 - 24 ott Sugli sviluppi, la conclusione di Basso ribattuta da Dall'Oglio. Nel prosieguo Sorrentino serve Risaliti che da due passi non riesce a superare Pelagotti che devia in corner. Da qui quattro angoli di fila per i padroni di casa 17' 14:47 - 24 ott Spina atterrato da Fella, punizione pericolosa per la Vibonese ai 25 metri 14' 14:46 - 24 ott Buttaro interviene in modo scomposto su Sorrentino, punizione Vibonese 13' 14:45 - 24 ott Vibonese in vantaggio con la seconda rete in campionato di Francesco Golfo! Il fantasista palermitano ha attaccato Almici e dall'interno dell'area di rigore ha fatto partire un tiro-cross con il destro a rientrare che si è insaccato alla sinistra di Pelagotti rimasto fermo immobile. 10' 14:40 - 24 ott Occasione Palermo stroncata da un fuorigioco fischiato a Giuseppe Fella, l'attaccante prova a calciare e viene stoppato da Vergara che resta a terra 9' 14:39 - 24 ott Va via ancora Silipo, Mahrous lo stende. Punizione Palermo 8' 14:38 - 24 ott Numero di Silipo che si beffa di Gelonese con un tunnel e serve Dall'Oglio che prova a impostare un'azione offensiva, ma viene fermato con le cattive. Sugli sviluppi del calcio di punizione, botta di Buttaro dai 30 metri con la sfera che si perde alta sopra la tarversa 5' 14:35 - 24 ott Sul prosieguo dell'azione se ne va via Spina sulla destra superando senza problemi Buttaro, il suo cross viene deviato in corner. Sugli sviluppi ci prova ancora Spina, la sua conclusione è bloccata da Pelagotti 4' 14:33 - 24 ott Prova a scappare sulla destra Spina, capisce tutto De Rose che lo ferma 3' 14:33 - 24 ott Ci prova il Palermo dalla sinistra con Giron, il francese non riesce però a crossare e finisce per portarsi la sfera in out 2' 14:32 - 24 ott Si destreggia bene Brunori che non riesce però a creare un pericolo 14:30 - 24 ott Inizia il match del "Razza". Primo possesso per il Palermo che attaccherà sinistra verso destra osservando dalla tribuna 14.28 14:28 - 24 ott Le due squadre entrano in campo. Palermo in completo totalmente bianco, Vibonese in casacca rossoblu e pantaloncini blu scuro 14.26 14:26 - 24 ott Mancano pochi minuti all'inizio del match del 'Luigi Razza' di Vibo Valentia 13.27 13:34 - 24 ott Le formazioni ufficiali del match 13:34 - 24 ott VIBONESE: 1 Mengoni, 2 Mahrous, 5 Risaliti, 6 Gelonese, 7 Grillo, 8 Basso, 10 Spina, 20 Mauceri, 21 Vergara (cap.), 26 Sorrentino, 28 Golfo. A disposizione: 22 Marson, 4 Polidori, 9 La Ragione, 11 Ngom, 14 Tumbarello, 15 Bellini, 16 Ciotti, 17 Senesi, 19 Persano, 23 Cicagna, 24 Fomov, 25 Cattaneo. Allenatore: D'Agostino. 13:34 - 24 ott PALERMO:1 Pelagotti; 29 Almici, 25 Buttaro, 79 Lancini, 3 Giron; 17 Luperini, 20 De Rose (cap.), 11 Dall’Oglio; 10 Silipo, 23 Fella; 9 Brunori. A disposizione: 12 Massolo, 5 Marong, 16 Mannina, 36 Mauthe, 54 Peretti, 19 Odjer, 30 Valente, 77 Doda, 7 Floriano, 27 Soleri, 31 Corona. Allenatore: Filippi. 13:33 - 24 ott Arbitro: Fiero (Pistoia). Assistenti: Salvalaglio (Legnano) - Del Santo Spataru (Siena). Quarto ufficiale: Acanfora (Castellammare di Stabia). 13.15 12:32 - 24 ott A breve le formazioni ufficiali 13.12 12:31 - 24 ott Il Palermo alle ore 14.30 affronterà in trasferta la Vibonese, nella gara valida per l'11a giornata del campionato di Serie C (girone C)

Tutto pronto per Vibonese-Palermo.

Alle ore 14.30, allo Stadio "Luigi Razza" di Vibo Valentia gli uomini di Giacomo Filippi affronteranno la compagine calabrese nella gara valida per l'11a giornata del campionato di Serie C (girone C). Segui la diretta testuale del match su Mediagol.it. Al termine della sfida sul nostro portale anche tutte le interviste ai protagonisti.

COMMENTI POST PARTITA:

Al termine della gara spazio ai commenti dei tifosi che potranno esprimere la propria opinione e confrontarsi con gli altri amici sportivi di Mediagol.it Entra nella nostra community (clicca qui)

Abbiamo anche una community su Telegram. Clicca qui per entrare: https://t.me/palermoclub