Serie C-Girone C, Picerno-Palermo: diretta testuale di Mediagol.it

Il Palermo alle 14.30 affronterà in trasferta il Picerno, nella gara valida per la 16a giornata del campionato di Serie C (girone C)

Picerno 1-0 Palermo

16:21 - 28 nov Termina il match tra il Picerno e il Palermo, i rosanero rimediano una sconfitta dopo sei turni d'imbattibilità. 1-0 per i lucani, a decidere la gara una rete di Reginaldo al 24' 90+4 16:18 - 28 nov Espulso Ivan Marconi, il difensore rosanero ha colpito Vivacqua e si è preso il secondo cartellino giallo 90+3 16:18 - 28 nov Si muove bene Brunori sulla destra, si accentra e prova con il mancino dal limite dell'area: la sua conclusione sul fondo di un nulla 90+2 16:17 - 28 nov De Rose cerca Soleri che davanti a Viscovo non riesce a calciare, possesso Picerno 90+1 16:15 - 28 nov Mancino di Brunori su cross di Perrotta dalla sinistra, blocca Viscovo 90' 16:15 - 28 nov 5 minuti di recupero 89' 16:13 - 28 nov Altro cambio in casa Picerno OUT Gerardi IN Carrà 89' 16:13 - 28 nov Pitarresi da fuori, sfera a lato 88' 16:12 - 28 nov Prova a correre Buttaro sulla destra, ma finisce per trascinarsi la sfera sul fondo 87' 16:10 - 28 nov Altro cambio Palermo OUT Almici IN Floriano 86' 16:10 - 28 nov Punizione Palermo, Silipo per Soleri che colpisce di testa con Viscovo che salva tutto. 81' 16:06 - 28 nov Proteste reiterate di Brunori che si prende il giallo. L'attaccante rosanero ha protestato dopo un mancato rigore assegnato dal direttore di gara 78' 16:03 - 28 nov Giallo per Gerardi, reo di essere intervenuto in modo scomposto Buttaro 77' 16:02 - 28 nov Cambio in casa Picerno OUT Reginaldo IN Guerra 76' 16:01 - 28 nov Ancora Soleri protagonista che scappa sulla sinistra e prova a mettere al centro, il suo tiro-cross viene deviato da Viscovo 74' 15:59 - 28 nov Azione in solitaria di Pitarresi che scappa centralmente, ma all'ingresso in area non calcia bene con la sfera che si spegne sul fondo 73' 15:58 - 28 nov Libera il mancino Silipo che supera un paio di avversari e prova a servire Soleri che non arriva 72' 15:56 - 28 nov Intanto resta a terra Reginaldo, staff medico in campo. Ha preso un colpo 71' 15:55 - 28 nov Corner in favore del Palermo 70' 15:54 - 28 nov Palermo senza idee che rischia le ripartenze avversarie 65' 15:50 - 28 nov Cambio in casa Palermo OUT Dall'Oglio IN Silipo 63' 15:48 - 28 nov Ci crede Reginaldo che su una palla vagante calcia dall'interno dell'area spedendo la sfera sul fondo 61' 15:46 - 28 nov Cambio in casa Picerno OUT Esposito IN Vivacqua 60' 15:44 - 28 nov Ci ha provato Soleri che, entrato in area dalla sinistra, calcia in porta con la sua conclusione deviata in corner da Viscovo 59' 15:43 - 28 nov Setola dalla fascia sinistra, il suo tiro-cross finisce sul fondo senza che nessuno ne approfitti 58' 15:42 - 28 nov Sugli sviluppi del calcio d'angolo fallo in attacco e possesso Picerno 57' 15:41 - 28 nov Doppio cambio in casa Palermo OUT Luperini e Fella IN Odjer e Soleri 56' 15:41 - 28 nov Brunori dallo spigolo di sinistra, il suo cross deviato in corner 55' 15:39 - 28 nov Destro di Brunori, sfera sul fondo 53' 15:38 - 28 nov Si destreggia bene Perrotta che viene atterrato, punizione Palermo 51' 15:34 - 28 nov Sugli sviluppi colpo di testa di Dall'Oglio di poco alto 50' 15:34 - 28 nov Dall'Oglio dalla sinistra per Fella anticipato da Garzia 48' 15:32 - 28 nov Marconi anticipa in modo falloso Gerardi e si prende il cartellino giallo 47' 15:32 - 28 nov Punizione in mezzo al campo per il Picerno 15:30 - 28 nov Inizia la ripresa 15.28 15:29 - 28 nov Le squadre rientrano in campo, a breve la ripresa 15:15 - 28 nov Termina il primo tempo tra il Picerno e il Palermo, padroni di casa avanti grazie alla rete siglata da Reginaldo al 24' 45' 15:14 - 28 nov Valente dalla sinistra, sfera sul fondo 43' 15:13 - 28 nov Giocata di Valente sulla sinistra e cross al centro, colpo di testa di Odjer che colpisce male e spedisce sul fondo 40' 15:09 - 28 nov Traversone di Valente spazzato dalla difesa 39' 15:08 - 28 nov De Rose scappa sulla destra e viene atterrato da dietro, giallo per De Cristofaro 36' 15:06 - 28 nov Scappa centralmente Reginaldo e serve Esposito che a sua volta crossa per Gerardi, sfera troppo corta e riparte il Palermo 35' 15:05 - 28 nov Contropiede Picerno con De Cristofaro, il suo cross non trova però Gerardi 33' 15:03 - 28 nov Piccola scaramuccia tra De Rose e Reginaldo, il direttore di gara li ammonisce verbalmente 32' 15:01 - 28 nov De Rose per Brunori che colpisce di testa, sfera sul fondo 31' 15:00 - 28 nov Almici al centro dalla destra per Brunori, palla respinta e conclusione di De Rose alta 28' 14:57 - 28 nov Sugli sviluppi sbaglia De Rose che non riesce a trovare Brunori 27' 14:56 - 28 nov Punizione forte calciata da Dall'Oglio, sfera deviata in corner 26' 14:55 - 28 nov Steso Valente sulla sinistra, posizione Palermo da posizione interessante 24' 14:55 - 28 nov Picerno in vantaggio! A segnare la rete del vantaggio dei padroni di casa è stato Reginaldo che, sfruttando la verticalizzazione di Dettori, ha tenuto botta contro i difensori rosanero e dall'interno dell'area (da posizione defilata) ha insaccato con un diagonale destro 22' 14:52 - 28 nov Odjer dal limite dell'are su servizio di Fella, sfera sul fondo 21' 14:51 - 28 nov Rischia di segnare il gol della domenica Peppe Fella che, su cross dalla destra di Odjer, si coordina con una rovesciata dall'interno dell'area di rigore che trova pronto Viscovo 19' 14:49 - 28 nov Almici al centro per Dall'Oglio, spazza la difesa di casa 17' 14:46 - 28 nov Reginaldo interviene in modo duro su Buttaro, ammonizione verbale per il calciatore di casa 15' 14:44 - 28 nov Destro a rientrare di Dall'Oglio che cerca Brunori, sfera sul fondo 14' 14:43 - 28 nov Dettori serve Esposito che non riesce a controllare, esce e blocca Pelagotti 12' 14:42 - 28 nov Il destro di Dettori viene ribattuto dalla barriera 11' 14:40 - 28 nov Marconi duro su Esposito, punizione Picerno dal limit dell'area 10' 14:40 - 28 nov Destro morbido di De Rose alla ricerca di Brunori, sfera sul fondo 9' 14:38 - 28 nov Triplicato Fella che viene steso, punizione Palermo da metà campo 6' 14:36 - 28 nov Spiovente di Dettori che non raggiunge i propri attaccanti, sfera sul fondo 5' 14:35 - 28 nov Atterrato Reginaldo in posizione pericolosa, punizione Picerno 4' 14:34 - 28 nov Odjer da fuori con il mancino, sfera sul fondo 3' 14:33 - 28 nov Pitarresi cerca in verticale Reginaldo, anticipato da Marconi 1' 14:31 - 28 nov Si proietta in avanti il Palermo che guadagna una rimessa laterale in attacco 14:30 - 28 nov Inizia il match tra Picerno e Palermo, primo possesso per il Palermo che attaccherà da sinistra verso destra osservando dalla tribuna 14.28 14:28 - 28 nov Palermo campo in completo bianco con sfumature rosa, Picerno in maglia rossoblu con pantaloncini neri 14.27 14:27 - 28 nov Le due squadre scendono in campo, a breve il fischio d'inizio del match 13.30 13:30 - 28 nov Le formazioni ufficiali del match 13:30 - 28 nov PICERNO: 22 Viscovo, 2 Finizio, 5 Pitarresi, 8 De Cristofaro, 11 Esposito (cap.), 14 Dettori, 17 Gerardi, 18 Garcia Rodriguez, 19 Reginaldo, 28 De Franco, 99 Setola. PICERNO: 22 Viscovo, 2 Finizio, 5 Pitarresi, 8 De Cristofaro, 11 Esposito (cap.), 14 Dettori, 17 Gerardi, 18 Garcia Rodriguez, 19 Reginaldo, 28 De Franco, 99 Setola. A disposizione: 1 Albertazzi, 3 Vanacore, 9 Vivacqua, 12 Summa, 13 Alcides Dias, 24 Stasi, 25 Guerra, 29 Terranova, 39 Coratella, 69 Carrà, 75 Viviani, 77 De Marco. Allenatore: Colucci. 13:30 - 28 nov PALERMO: 1 Pelagotti; 25 Buttaro, 15 Marconi, 33 Perrotta; 29 Almici, 11 Dall'Oglio, 20 De Rose (cap.), 19 Odjer, 30 Valente; 23 Fella, 9 Brunori. A disposizione: 12 Massolo, 3 Giron, 4 Accardi, 6 Crivello, 7 Floriano, 10 Silipo, 17 Luperini, 27 Soleri, 54 Peretti, 77 Doda. Allenatore: Filippi. 13:29 - 28 nov Arbitro: Bitonti (Bologna). Assistenti: Bocca (Caserta) - Montagnani (Bolzano). Quarto ufficiale: Pascarella (Nocera Inferiore).

Tutto pronto per Picerno-Palermo.

Alle ore 14.30 gli uomini di Giacomo Filippi affronteranno la compagine lucana nella gara valida per la 16a giornata del campionato di Serie C (girone C). Segui la diretta testuale del match su Mediagol.it. Al termine della sfida sul nostro portale anche tutte le interviste ai protagonisti.

