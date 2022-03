Serie C-Girone C, Palermo-Vibonese: diretta testuale di Mediagol.it

Segui la diretta testuale di Palermo-Vibonese: il match è valido per la trentesima giornata del Girone C di Serie C

52° 18:40 - 5 mar Assist di Giron e tapin vincente di Nicola Valente! Palermo in vantaggio 51° 18:40 - 5 mar GOOOOOLLLLL DEL PALERMOOO!!! 50° 18:38 - 5 mar Doppio tentativo del Palermo con Floriano e De Rose, le due conclusioni sono state murate dalla difesa della Vibonese. Sarà corner per i rosanero 48° 18:36 - 5 mar Cross di Floriano e pescare sul fronte opposto Valente che ha calciato senza trovare lo specchio della porta difeso da Mengoni 47° 18:35 - 5 mar Calcio d'angolo per il Palermo di Silvio Baldini 18:34 - 5 mar Inizia adesso il secondo tempo tra Palermo e Vibonese al "Renzo Barbera" 18:33 - 5 mar Doppio cambio nel Palermo: fuori Damiani e Marconi, dentro Dall'Oglio e Perrotta. Non cambia nulla dal punto di vista tattico 18:17 - 5 mar Duplice fischio del direttore di gara: al "Barbera" il primo tempo tra Palermo e Vibonese si conclude sul parziale di zero a zero 44° 18:16 - 5 mar Ultimi sgoccioli del primo tempo tra Palermo e Vibonese 41° 18:13 - 5 mar Clamorosa palla gol per Brunori che ha colpito la traversa al volo dopo l'assist al bacio di Damiani 40° 18:11 - 5 mar Sugli sviluppi di un corner, Valente ha calciato verso la porta di Mengoni senza trovare lo specchio difeso da quest'ultimo 38° 18:10 - 5 mar Riprende Palermo-Vibonese 37° 18:10 - 5 mar Gioco fermo al "Barbera": è rimasto a terra Risaliti dopo un contrasto con Luperini 36° 18:08 - 5 mar E' bravissimo Massolo ad uscire con i pugni e a sventare un cross pericoloso della Vibonese 32° 18:04 - 5 mar Cartellino giallo per Marconi a causa di un intervento a gamba tesa dell'ex Monza ai danni di Curiale 31° 18:02 - 5 mar E' appena trascorsa la prima mezz'ora di gioco al "Renzo Barbera", zero a zero il punteggio tra Palermo e Vibonese 30° 18:02 - 5 mar Altro tiro dalla bandierina per i rosanero: dopo uno schema condotto da Floriano e De Rose, Lancini non è riuscito a concretizzare una sponda di Marconi 29° 18:00 - 5 mar Il Palermo non sfrutta a dovere il corner ma rimane in possesso della sfera bianca 28° 18:00 - 5 mar Calcio d'angolo per il Palermo dopo che Mengoni ha deviato in corner una conclusione di Matteo Brunori 26° 17:58 - 5 mar De Rose ringhia su Spina e mette la sfera in out. Rimessa laterale per la Vibonese che sta tenendo bene il campo al "Barbera" di Palermo 22° 17:54 - 5 mar Cross di Valente e chiusura provvidenziale di Risaliti che ha anticipato Luperini sul primo palo 21° 17:53 - 5 mar Un rimpallo fortunoso termina tra i piedi di Floriano che ha calciato però alle stelle 20° 17:52 - 5 mar Imbucata di Polidori a cercare Spina, è attento Massolo in uscita 19° 17:50 - 5 mar Primo cartellino giallo della partita per Polidori a causa di un fallo commesso dal numero 4 ai danni di Floriano 18° 17:49 - 5 mar Richiamo verbale del direttore di gara nei confronti di Carosso, protagonista di un fallo ai danni di Valente 16° 17:47 - 5 mar De Rose prova a pescare Floriano ma il pallone calciato dal capitano del Palermo si spegne direttamente sul fondo 12° 17:43 - 5 mar Nulla di fatto, si ripartirà dal rinvio lungo di Mengoni 11° 17:42 - 5 mar Conclusione di Brunori deviata e altro tiro dalla bandierina per i rosanero 9° 17:41 - 5 mar Calcio d'angolo per i padroni di casa dopo il cross di Floriano deviato da Suagher 8° 17:40 - 5 mar Imbucata di Floriano a servire Valente che mette in mezzo dove arriva in ritardo all'appuntamento con il tapin Brunori 6° 17:38 - 5 mar Cross di Floriano e incornata di Valente che si infrange sul palo! Prima occasione della partita per i rosa 5° 17:36 - 5 mar Non sfrutta a dovere il calcio d'angolo la squadra di Baldini con De Rose che dopo il tocco corto di Floriano ha pescato dentro l'area Marconi. Tutto fermo però per posizione di fuorigioco dell'ex Monza 4° 17:35 - 5 mar Primo corner della partita per l'undici di Silvio Baldini 2° 17:33 - 5 mar Primo squillo degli ospiti: Spina scatena il panico dentro l'area di rigore del Palermo e calcia verso la porta di Massolo. E' bravo quest'ultimo ad opporsi con la propria sagoma 1° 17:32 - 5 mar Primo pallone gestito dalla Vibonese di Nevio Orlandi 17:32 - 5 mar Parte ufficialmente Palermo-Vibonese! Fischio d'inizio del direttore di gara 17:31 - 5 mar Le squadre fanno il loro ingresso in campo sul terreno di gioco dello stadio "Renzo Barbera" 16:31 - 5 mar Arbitro: Fontani (Siena). Assistenti: Salama (Ostia Lido) - Lenza (Firenze). Quarto Ufficiale: Peletti (Crema). 16:30 - 5 mar VIBONESE, a disposizione di mister Orlandi: 22 Marson, 3 Alvaro, 6 Gelonese, 7 Grillo, 9 La Ragione, 15 Bellini, 21 Panati, 25 Cattaneo, 28 Golfo 16:30 - 5 mar PALERMO, a disposizione di Silvio Baldini: 1 Pelagotti, 10 Silipo, 11 Dall'Oglio, 16 Somma, 19 Odjer, 25 Buttaro, 27 Soleri, 33 Perrotta, 75 Felici, 77 Doda 16:29 - 5 mar Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Vibonese: PALERMO: 12 Massolo; 4 Accardi, 79 Lancini, 15 Marconi, 3 Giron; 21 Damiani, 20 De Rose (cap.); 30 Valente, 17 Luperini, 7 Floriano; 9 Brunori. VIBONESE: 1 Mengoni (cap.), 4 Polidori, 5 Risaliti, 8 Basso, 10 Spina, 13 Zibert, 17 Blaze, 19 Corsi, 23 Suagher, 27 Carosso, 99 Curiale. 16.30 12:25 - 4 mar A breve le formazioni ufficiali di Palermo-Vibonese 16.15 12:24 - 4 mar Alle ore 17.30 il Palermo di Silvio Baldini affronterà la Vibonese nella gara valida per la trentesima giornata del campionato di Serie C (Girone C). Segui la diretta testuale del match su Mediagol.it. Al termine della sfida sul nostro portale anche tutte le interviste ai protagonisti.

Tutto pronto per Palermo-Vibonese.

Alle ore 17.30 gli uomini di Silvio Baldini affronteranno la Vibonese nella gara valida per la trentesima giornata del campionato di Serie C (Girone C). Segui la diretta testuale del match su Mediagol.it. Al termine della sfida sul nostro portale anche tutte le interviste ai protagonisti.

